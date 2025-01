«Il delitto perfetto», un docufilm su Piersanti Mattarella a 45 anni dall’omicidio

Quarantacinque anni dopo, l’uccisione di Piersanti Mattarella presidente della Regione siciliana e fratello del capo dello Stato, è un caso non ancora chiuso. Se ne occupa, proprio nell’anniversario dell’agguato, un docufilm di Giorgia Furlan («Magma. Mattarella, il delitto perfetto»), un’indagine incalzante su quello che viene descritto come il delitto più grave dopo quello di Aldo Moro.

Mattarella era un suo pupillo e un suo erede: in Sicilia ne aveva ripreso la linea di un rinnovamento della vita politica e di convinte aperture verso il Pci.

Il docufilm - prodotto da Mauro Parissone per 42° Parallelo, Antonio Campo dell’Orto e Ferruccio De Bortoli - verrà presentato a Roma con un’anteprima nazionale il 9 gennaio 2025 (cinema Moderno) e a Bologna con una proiezione speciale (cinema Modernissimo).

Attorno al caso Mattarella vengono ricomposte le linee di un progetto politico che, già con Moro, aveva messo in discussione gli equilibri della guerra fredda.

E in più era stato creato un governo con le «carte in regola» che aveva alzato il velo sul sistema siciliano delle connivenze e della convergenza di interessi tra mafia, poteri occulti e politica.