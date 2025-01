Biagio Antonacci alla fine del concerto di Capodanno: «Palermo è città la più importante del Mediterraneo»

Chissà che Biagio Antonacci, dopo il successo di stanotte per il concerto di San Silvestro in piazza Politeama, non torni quest'estate a Palermo per il concertone di Radio Italia. Sì, il mega-live tornerà a Palermo, come aveva anticipato il sindaco Roberto Lagalla nei mesi scorsi. Dal palco di Capodanno i due conduttori, Paoletta e Mauro Marino, lo hanno confermato subito dopo lo show del cantautore milanese. Il quale, a sua volta, ha chiuso il concerto con una dichiarazione d'amore alla città di Palermo, «la più importante del Mediterraneo», l'ha definita.

Dalla prima serata, la folla radunata ha riempito piazza Politeama, dove lo spettacolo ha avuto inizio con la presentazione a cura dei dj e speaker di Radio Italia Mauro Marino e Paoletta. Poi via alle esibizioni live con il primo momento affidato a Mario Incudine, accompagnato dalla sua band, chem ha poi lasciato il palco a Biagio Antonacci. Tra i più grandi artisti della musica popolare contemporanea italiana, il cantautore milanese ha emozionato il pubblico con la sua inconfondibile voce e i tanti successi della sua oltre trentennale carriera, a partire da brani come Convivendo, Se fosse per sempre, Mi fai stare bene, esibendosi poi anche insieme a Mario Incudine.