Palermo, doppio appuntamento musicale al Massimo per Capodanno

Ad inaugurare in musica il 2025, l’1 gennaio alle ore 11 al Teatro Massimo di Palermo, è il concerto affidato all’energia delle formazioni orchestrali giovanili: la Massimo Kids Orchestra e la Massimo Youth Orchestra, dirette dal Maestro Michele De Luca, e il Coro di voci bianche diretto dal Maestro Salvatore Punturo.

Il ricco programma musicale propone un caleidoscopio di valzer e danze tradizionali viennesi e non solo, che spazia da Johann Strauss - di cui nel 2025 ricorrono i 200 anni dalla nascita - ad Aram Khachaturian a Giuseppe Verdi, passando per le melodie popolari siciliane. Alle 18:00 sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo sale il Maestro Omer Meir Wellber per dirigere un concerto ideato insieme al pianista e compositore Guy Mintus. I due artisti e solisti, rispettivamente alla fisarmonica e al pianoforte, ci conducono in un viaggio musicale affascinante che intreccia la grandiosità di una delle sinfonie più amate di Mendelssohn, la n. 4 in La maggiore op. 90 «Italiana», e le melodie appassionate e senza tempo della canzone napoletana. Torna a Surriento, Maruzzella, O sole mio, Funiculì Funiculà, Corèngrato, intessute nella trama sinfonica secondo gli arrangiamenti e le orchestrazioni di Guy Mintus. Un dialogo tra mondi diversi, tra sinfonico e popolare, musica scritta e improvvisata.