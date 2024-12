Il Capodanno a Palermo con Biagio Antonacci: ingressi, orari e divieti

A scandire i momenti della festa del 31 dicembre in piazza ci sarà Radio Italia, il principale network nazionale simbolo della musica italiana che rinnova un legame già forte con la città di Palermo. Sul palco le voci amatissime dei dj e speaker Paoletta e Mauro Marino condurranno lo show introducendo i live e alternandosi al dj-set.

L’apertura della serata sarà affidata a Mario Incudine che con la sua band presenterà al pubblico il proprio repertorio prima dell’atteso concerto della star Biagio Antonacci.

La serata prenderà il via alle ore 21 con la presentazione iniziale e l’esibizione di Mario Incudine, a seguire il dj set di Mauro Marino fino al momento clou del live dell’artista big Biagio Antonacci che con il pubblico palermitano saluterà il 2024.

Immancabile il brindisi di buon augurio per il nuovo anno con Radio Italia. Dopo la mezzanotte la piazza continuerà i festeggiamenti ballando con il dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

INGRESSI, ORARI E DIVIETI

L'ingresso avverrà dalle ore 20 esclusivamente dagli accessi in corrispondenza di via Libertà, via Ruggero Settimo, via Dante e via Sant’Oliva. L'inizio della serata è fissato per le ore 21.

Per l'accesso delle persone diversamente abili si consiglia quello da via Turati. Superati gli ingressi, i disabili in carrozzina potranno raggiungere l’area riservata situata alla sinistra del palco.

All’interno della venue non sarà consentito introdurre ombrelli, lattine e bottiglie in vetro, caschi, bastoni per i selfie, armi proprie e improprie, oggetti contundenti in genere, bevande alcoliche.

Sarà data massima attenzione alla sicurezza del pubblico, grazie al presidio delle forze dell’ordine e della security, alle quali il pubblico potrà fare sempre riferimento, nell’ottica della collaborazione a tutela comune e ai fini dell’ordinario svolgimento dello spettacolo.

VIABILITÀ

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso l’ordinanza n° 1521 del 23/12/2024 integrata dall’ordinanza n° 1527 del 24/12/2024, con la quale vengono disposte limitazioni della circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2025.

Dal 30 dicembre per ragioni di sicurezza pubblica e connessi profili di safety, si richiede la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione circoscritte da delimitazioni in base al Piano di sicurezza vagliato dalla Commissione provinciale di Pubblico Spettacolo.