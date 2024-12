La magia Disney a Palermo, emozioni e applausi per lo spettacolo al teatro Golden

I cantanti, rigorosamente dal vivo, hanno ripercorso i brani dei cartoni Disney più amati. Le ambientazioni, i costumi, tutti i dettagli, studiati minuziosamente, hanno immerso il pubblico in un mondo magico. Sul palco attori, cantanti, ballerini, narratori e nel cast anche bambini di grande talento. Un spettacolo sontuoso che ha voluto festeggiare i 10 anni di successo, che ha fatto sorridere e commuovere, meravigliare e riflettere, che ha suscitato emozioni e ha unito bimbi e genitori. Una magia che ha fatto sognare, immaginare, desiderare, sperare, che ha fatto riscoprire a tutti l’importanza di meravigliarsi, di godere della bellezza e lasciarsi toccare da essa.

Lo spettacolo «I sogni son desideri- il Concerto» ha lasciato tutti senza fiato. Adulti e bambini hanno vissuto insieme grandi emozioni e il viaggio nel mondo Disney ha donato momenti di gioia e ilarità. Sul palco del teatro Golden di Palermo, con la direzione artistica di Mirko Ciulla, hanno danzato e cantato più di 30 artisti. Le coreografie del maestro Gigi Iemma hanno impreziosito lo spettacolo e tra una favola e l’altra, acrobati e giochi di luce hanno sorpreso il pubblico. Un’emozione dietro l’altra, un musical che ha convinto tutti. Un momento magico pensato per tutta la famiglia, dove i piccoli hanno sognato e gli adulti hanno riscoperto la bellezza di meravigliarsi e tornare bambini.

Non solo spettacolo ma anche solidarietà. La Fondazione Dragotto ha acquistato molti biglietti omaggiandoli, per mezzo dell'associazione Il mio amico Andrea, a tanti ragazzi autistici, che hanno potuto assistere allo spettacolo e divertirsi come tutti.