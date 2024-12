Palermo, al Santissimo Salvatore l’ultima serata del Festival di musica barocca

Un viaggio tra le suggestioni della musica sacra barocca domani, sabato 28 dicembre alle 21, nella chiesa del Santissimo Salvatore di Palermo. In programma il concerto Misticismo Barocco, evento conclusivo del Festival di musica barocca. Questa serata offrirà al pubblico un'esperienza unica, attraverso un programma interamente dedicato alla musica sacra barocca, vocale e strumentale, articolato in tre momenti di grande intensità artistica e spirituale.

Un programma dedicato alla musica sacra barocca, vocale e strumentale, suddiviso in tre momenti. La serata vedrà protagonisti il maestro Diego Cannizzaro (organo), il maestro Silvio Natoli (liuto e tiorba), i solisti del Coro G.P. da Palestrina – Elisabetta Lamattina e Serena Palermo (soprani), Lucia Gullo (soprano) e Aurora Bruno (contralto) – e il Coro G.P. da Palestrina, diretto dal maestro Giosuè D'Asta.

«È stato un festival impegnativo e interessante – dice il direttore artistico, Giosuè D’Asta –. Abbiamo coinvolto artisti di fama nazionale e internazionale e scelto location suggestive per i nostri concerti. Non posso non ringraziare, per l’ospitalità, l'associazione Sikalesh, le Guardie del Tempio di Cristo e il reverendo monsignore Gaetano Tulipano. Sabato è in calendario l’ultimo appuntamento ma abbiamo già in programma nuove e interessanti rassegne».