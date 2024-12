Natale a Palermo, itinerario tra arte e musica: dieci concerti gratuiti nelle chiese

L’omaggio a Puccini nel centenario della morte, diretto da Gaetano Colajanni, apre stasera (giovedì 26 dicembre) alle 20 la sedicesima edizione del festival Natale a Palermo, la rassegna di dieci concerti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service.

Colajanni dirige l’Orchestra Sinfonica Rotary Palermo Est composta da docenti del Conservatorio, del Teatro Massimo, della Sinfonica e da giovani laureati e laureandi dei Conservatori siciliani. Solista, il soprano Letizia Colajanni, arie da La Bohème, Manon Lescaut, Madama Butterfly, Suor Angelica, Tosca, Le Villi, La Rondine.

Domani sera (27 dicembre) alle 19.30 nella sontuosa chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa si esibirà invece il Goethe Chor, diretto da Serena Pantè, in un repertorio di brani tradizionali natalizi, in lingua originale, da diverse epoche e paesi del mondo. Un vero viaggio a latitudini differenti, nel segno del Natale. L’ingresso è libero.

Il Goethe Chor (nella foto) è un’importante formazione polifonica a cappella di 50 elementi, patrocinato dall’International House Language Centre di Palermo, composto da tre sezioni femminili e due sezioni maschili, tra soprani, mezzosoprani, contralti, tenori e bassi. Nato come coro di Natale del Goethe Zentrum nel 2001, il gruppo accoglie come coristi non solo i corsisti del Centro di lingua e cultura tedesca, ma anche tutti coloro che vogliono avvicinarsi al canto corale.