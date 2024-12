Assegnato alla città di Palermo il premio Best Liberty City, il sindaco riceverà il riconoscimento

La città di Palermo vince il premio «Best Liberty City» assegnato dall’associazione Italia Liberty, ente di riferimento per le attività culturali sull’Art Nouveau in Europa, giunta alla nona edizione dell’onorificenza di miglior città liberty dell’anno. Il premio è rivolto al sindaco e tutta l’amministrazione comunale per l’opera di valorizzazione del patrimonio culturale liberty cittadino.

«Questo premio è un riconoscimento del lavoro portato avanti da questa amministrazione. Stiamo continuando a lavorare e, già dai primi mesi del 2025, inizieremo un tour che ci permetterà di presentare la città e le sue tradizioni a Roma e in altre capitali europee. Questo grazie anche al Bea al World 2024 che premia il Festino di Santa Rosalia come terzo evento al mondo, secondo per la categoria cultura», dice l’assessore alla Cultura, Pietro Cannella.

«Intendiamo valorizzare oltre i confini locali le opere Liberty presenti in città - afferma il professor Andrea Speziali, fondatore dell’associazione Italia Liberty - per la quale negli anni passati abbiamo organizzato delle visite guidate e un convegno in occasione del festival Art Nouveau week, collaborando anche con realtà quali Confcommercio e Confguide, insieme al contributo del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, l’associazione culturale Ettore De Maria Bergler, la Fondazione Thule e Legambiente votati alla valorizzazione e alla promozione delle opere liberty palermitane».