Palermo, terzo concerto del festival di musica barocca con Il Liuto al Tramonto

La location: un gioiello nel cuore di Palermo

L'oratorio di San Filippo Neri, capolavoro neoclassico progettato nel 1769 dall'architetto Giuseppe Venazio Marvuglia, offre un ambiente raccolto e un'acustica straordinaria. Situato accanto alla chiesa di Sant’Ignazio, l’oratorio rappresenta il connubio perfetto tra arte e spiritualità, rendendo ogni concerto un evento indimenticabile.

Un festival tra musica, arte e storia

Con i suoi quattro appuntamenti (il primo è andato in scena l’1 dicembre scorso), il festival di musica barocca, ideato dal direttore artistico Giosuè D’Asta, celebra l’intreccio tra le meraviglie architettoniche di Palermo e la suggestione delle melodie antiche. Ogni concerto è preceduto da una breve visita guidata che svela i segreti e la storia dei luoghi ospitanti, offrendo al pubblico un’esperienza completa e immersiva.

Silvio Natoli

Silvio Natoli ha collaborato con importanti ensemble di musica antica come lo studio di musica antica Antonio il Verso, l’orchestra barocca Les Elements e l’Arianna Art Ensemble. Con questi gruppi ha svolto un’intensa attività concertistica sia in Italia che all’estero, esibendosi per prestigiose associazioni concertistiche e festival di musica antica. La sua carriera è costellata di successi, incisioni discografiche e concerti in Italia e all’estero. Ha al suo attivo diverse incisioni discografiche, tra cui: Firenze 1539 con lo Studio di Musica Antica Antonio il Verso per le Edizioni Tactus, Bologna; Vespro della Beata Vergine e La Dafne per le Edizioni K 617, Lione; la prima registrazione della serenata di A. Scarlatti Venere, Amore e Ragione con l’Orchestra Barocca Les Elements per Bottega Discantica; e con l’Arianna Art Ensemble il disco Cimbalu d’amuri, dedicato a musiche del ’600 e del ’700 del Meridione d’Italia. Negli ultimi anni ha iniziato a collaborare con l’accademia musicale Ars Antiqua, l’associazione musicale Arturo Toscanini e il coro di musica sacra medievale e rinascimentale G.P. da Palestrina.

Prossimo appuntamento

Il festival chiuderà i battenti sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21, con “Misticismo Barocco”, un programma di musica sacra barocca eseguito dall’ensemble Ars Antiqua e dal Coro “G.P. da Palestrina”, nella suggestiva cornice della chiesa del Santissimo Salvatore.

Biglietti: Disponibili online al costo di 10 euro: https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-21dicembre-biglietti/