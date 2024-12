Diospyros Film Festival: a Misilmeri il primo festival del cortometraggio tra arte, cinema e cultura

Un nuovo evento culturale debutta in Sicilia, con il cinema protagonista attraverso incontri con artisti e professionisti del settore. Il Diospyros Film Festival, il primo festival dedicato al cortometraggio e alla cultura audiovisiva, trasformerà la città di Misilmeri, in provincia di Palermo, in un crocevia di arte e cultura.

Organizzato dall’associazione culturale Soleras, in collaborazione con il Comune di Misilmeri e sotto la direzione artistica di Marco Maria Correnti, il festival vuole celebrare il legame con il territorio e le sue radici culturali, ritrovando il senso di comunità e appartenenza. Per tre giorni, dal 19 al 21 dicembre 2024, il Palazzo di Città sarà teatro di incontri con artisti e professionisti del settore, proiezioni di cortometraggi selezionati e momenti di riflessioni che offriranno preziosi stimoli a tutti coloro che parteciperanno.

Con tema libero e partecipazione gratuita, il concorso è rivolto a filmmaker italiani e internazionali. I cortometraggi saranno valutati da una giuria composta da esperti del settore, tra cui registi, sceneggiatori e critici cinematografici. A presiedere la giuria del Diospyros Film Festival sarà Marco Maria Correnti, regista e sceneggiatore nonché direttore artistico. Accanto a lui Gaetano Di Lorenzo, regista e sceneggiatore; Ignazio Rosato, sceneggiatore e scrittore; Ornella Sgroi, giornalista e critica cinematografica; Pietro Vaglica, montatore; Annandrea Vitrano, attrice, regista e sceneggiatrice.