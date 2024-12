«Sveglia Sicilia», il programma in radiovisione: in contemporanea su Rgs e Tgs

«Sveglia Sicilia»: parte la radiovisione. Il nuovo format della radio, condotto dalla giornalista Cinzia Gizzi, approda domani anche sul piccolo schermo. On air e live, dalle frequenze di Rgs e contemporaneamente sul canale 12 del digitale terrestre, per rivolgersi ad un pubblico ancora più ampio e la fruizione dei contenuti su diversi supporti. In onda dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, una sveglia puntuale e rigorosamente con il sorriso, per accompagnare con leggerezza i siciliani all'inizio della giornata.

Si comincia con l'informazione, il collegamento con la redazione del sito gds.it per le ultime news e con Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia e Tgs, per svelare la prima pagina e i principali contenuti del quotidiano cartaceo.

Si prosegue con tanto intrattenimento: Cinzia accoglierà i suoi ospiti in studio e in collegamento video, volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. E ancora, blogger ed influencer, interviste e curiosità. Irrinunciabile l'appuntamento quotidiano con l'Almanacco, l'oroscopo del giorno e le previsioni meteo.