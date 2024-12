L’omaggio alle donne che lottano per i diritti, il libro di Margherita Giacobino presentato a Palermo

Un libro per non dimenticare, per rendere omaggio e ringraziare tutte quelle donne che hanno lasciato un'impronta nel mondo, che con le loro idee e le loro battaglie sono state artefici di cambiamento. Alcune sono ancora con noi, altre sono andate via ma hanno tracciato la strada da percorrere.

Il libro di Margherita Giacobino, «Quello che da dire lo dico da sola», presentato ieri (13 dicembre) alla Biblioteca delle donne Udi, ricorda donne come Dorothy Allison, Djuna Barnes, Charlotte ed Emily Brontë, Willa Cather, Natalie Clifford Barney e tante altre, autrici scomparse che nelle loro scritture hanno anticipato i tempi e aspettano un futuro che non è ancora arrivato. La presentazione dell'opera di Giacobino è anche occasione per ricordare Rosi Castellese, attivista scomparsa l'anno scorso, che si è sempre battuta per difendere i diritti di tutte e tutti, per promuovere l'autodeterminazione delle donne.

Ha militato da giovanissima nel Federale, Comitato provinciale del Pci, era soprannominata Federina, poi, con Rifondazione Comunista si candidò al Consiglio comunale in città nel 2001. Fu impegnata a seguire con l'Arci. Aveva ideato e realizzato un progetto di animazione per la restituzione di uno spazio monumentale nel centro storico di Palermo, Le Mura delle Cattive, con attività culturali ed artistiche di grande richiamo per la cittadinanza, nella seconda metà degli anni '90.