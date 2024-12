SportFilm Festival premia le eccellenze, si aggiungono ai premiati nuovi paladini

Sportfilmfestival, tutto pronto per la serata di gala, il 15 dicembre, alle 20,30 al Politeama. Paladino d’oro per Ricky Tognazzi, Luca Barbareschi, Simona Izzo, Paolo Genovese, Ester Pantano, Paolo Licata, Sergio Vespertino e Marianna di Martino, Alessandro Enriquez, Antonio Marco De Marchi e Greivis Vàsquez.

Sabato 14 dicembre, alle 10,30 è in programma la tavola rotonda «Cinema sport e salute» nell’ex Cinema Fiamma, oggi Body Studio. La cerimonia di consegna dei paladini d’oro della 44ª edizione dello Sportfilmfestival, si svolgerà al teatro Politeama domenica 15 dicembre con apertura del red carpet alle 19 e inizio cerimonia alle 20,30, la più antica kermesse di cinema sportivo presieduta da Roberto Marco Oddo e diretta da Stefania Tschantret , che ha visto in lizza 150 film provenienti da 35 nazioni, vedrà la partecipazione di registi e produttori provenienti da tutto il mondo dalla Cina al Giappone, dall’Australia agli Stati Uniti.

A ricevere la statuetta del paladino d’oro saranno Ricky Tognazzi, Luca Barbareschi ,Simona Izzo, Paolo Genovese, Ester Pantano, Paolo Licata, Sergio Vespertino, Marianna di Martino, Alessandro Enriquez. I film in concorso si contenderanno il titolo nelle diverse categorie previste, tra cui Miglior Film Olimpico, Miglior Film Paralimpico, Miglior Film sul Calcio e Miglior Sport Film.Sono poi previsti dei premi speciali per la categoria Editoria, che andranno al giornalista Guido Fiorito per il libro «Palermo Sportivissima», allo scrittore Gaetano Basile e a Salvatore Requirez per la Sanità.