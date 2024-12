Palermo, l'accademia di Musica moderna celebra i 25 anni con il concerto di Natale

Per molti degli allievi, il concerto rappresenterà un'opportunità imperdibile per esibirsi davanti a un pubblico reale, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il percorso formativo e confrontandosi con l'emozione del palcoscenico. Il concerto si preannuncia come una festa vibrante, dove il talento dei giovani musicisti dell'Accademia sarà il vero protagonista.

Il concerto, che inizierà alle ore 21, sarà un'occasione unica per ascoltare le nuove promesse della musica moderna e per apprezzare l'energia di una scuola che da oltre due decenni forma giovani talenti. Jazz, Blues, Funky e Rock saranno i generi che animeranno la serata, offrendo al pubblico un'esperienza musicale ricca di ritmo, energia e innovazione.

Fondata nel 1999 dal Maestro Ignazio Di Fresco, l'Accademia di Musica Moderna ha saputo crescere e consolidarsi come una delle realtà musicali più importanti in Italia. Grazie ai suoi programmi didattici innovativi, seminari con artisti internazionali e stage estivi, l'Amm ha formato centinaia di musicisti che oggi fanno parte della scena musicale nazionale e internazionale.

Il concerto Celebration 25th non è solo un momento di celebrazione, ma anche un riconoscimento a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito al successo dell'Accademia e alla crescita della sua comunità artistica. La serata sarà un'occasione per ricordare il cammino compiuto, ma anche per guardare al futuro con nuove sfide e ambizioni. A condurre la serata sarà Filippo Glorioso, attore e doppiatore di fama nazionale, noto per la sua verve e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Celebration 25th"si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e per tutti coloro che desiderano celebrare insieme a questi giovani talenti il compleanno di una delle scuole più prestigiose della città.

Non perdere l'opportunità di essere parte di questa serata unica, che unisce la tradizione del Natale alla freschezza e all'energia della musica moderna. Il 20 dicembre, il Teatro Don Orione si trasformerà in un palcoscenico vibrante di emozioni, talento e passione.