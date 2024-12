I Dirotta su Cuba in scena per Brass Extra Series a Palermo al Real Teatro Santa Cecilia

Le Musiche del Nostro Tempo per Brass Extra Series 24 – 25 con I Dirotta su Cuba che celebrano la propria carriera ritornando a Palermo, al Brass Group dopo il successo della scorsa estate allo Steri. Un momento importante per la band, invitata nuovamente ad esibirsi al dalla Fondazione Orchestra Siciliana – The Brass Group con un traguardo straordinario. Appuntamento il 13 e 14 dicembre con doppio turno alle 19.00 e 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia.

Simona Bencini, fondatrice, voce e anima dei Dirotta su Cuba, annuncia il ritorno sulle scene della band più funky d’Italia con il tour Dirotta su Cuba Reloaded con una formazione totalmente rinnovata. Nel nuovo spettacolo, Dirotta su Cuba riproporrà i più grandi successi di oltre vent’anni di carriera come Gelosia, Liberi di-liberi da, Dove sei, Notti d’estate, È andata così... E non mancheranno le sorprese per festeggiare questo speciale ritorno.

Era il giugno del 1994 quando una band sconosciuta dal nome esotico ed affascinante uscì in radio col brano Gelosia. Ne seguì un successo clamoroso e inaspettato. I Dirotta su Cuba, col loro sound unico ed inconfondibile, inaugurarono così il periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto. Sono passati 30 anni da allora e i Dirotta su Cuba, tra mille vicissitudini, reunion, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività.