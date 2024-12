A Palermo Noa e Miriam Toukan chiudono il festival Porto D’Arte con il Concerto per la Pace

Dopo le esibizioni soliste le due cantanti si riuniranno sul palco per esibirsi in diversi brani performati in arabo, ebraico e inglese.

Sabato 14 dicembre alle 21 al Teatro Golden di Palermo, sul palcoscenico l’artista israeliana Noa, insieme alla sua band e a Gil Dor e l’artista palestinese Miriam Toukan, si esibiranno per dire no al conflitto israelo-palestinese.

Miriam Toukan, cantante, autrice, avvocato, attrice e attivista per la pace è impegnata sul fronte dei diritti umani sin dagli inizi della sua carriera. È membro di tanti movimenti per la pace come “Standing Together”, “Combatants for Peace”, ̈Mujeres tejiendo la paz ̈ e «Women Wage Peace», un movimento femminile fondato dopo la guerra di Gaza del 2014. Biglietti ancora disponibili a partire da 20 euro.