A Palermo il casting per il nuovo film del regista Tortorici

I responsabili del casting stanno cercando diversi e variegati profili di ragazzi e ragazze ma in particolare per i protagonisti le priorità sono: un ragazzo palermitano tra i 15 e 17 anni dai tratti gentili ed eleganti, iscritto ai licei classici, scientifici ed internazionali di Palermo, preferibilmente di corporatura asciutta e colori chiari (canoni prioritari ma non vincolanti); una ragazza palermitana tra i 15 e 17 anni, carismatica, spigliata, capace di parlare in dialetto palermitano, iscritta ad istituti tecnici, professionali o scienze umane di Palermo; ragazzi palermitani tra i 14 e 17 anni iscritti alle scuole calcio della città.

Sabato ci sarà un casting per selezionare i giovani protagonisti di «Kettice». L’iniziativa si terrà dalle 10.00 alle 17.00 al Magnisi Coworking Via E. Amari 148 (accesso adiacente nuovo Mc Donald di Piazza Politeama). Il casting è rivolto esclusivamente a ragazze e ragazzi della città di Palermo di età compresa tra i 14 e 17 anni.

Si potrà partecipare senza alcuna prenotazione. Basterà presentarsi accompagnati da un genitore o da un adulto delegato entro gli orari del casting tra le 10.00 e le 17.00 di sabato 14 dicembre.

Non sono richieste competenze specifiche o esperienze pregresse. I responsabili del casting specificano che è inutile presentarsi per profili non aderenti all’età anagrafica (14-17 anni) o provenienza richiesta (Palermo città). Chi ha già partecipato alle selezioni del film in altre occasioni, non è necessario che si ripresenti