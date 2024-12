«Sveglia Sicilia»: in onda dalle 8 il nuovo programma di Tgs e Rgs

La spia «on air» negli studi di Rgs e Tgs si accenderà domattina alle otto in punto. Davanti al microfono ci saranno il sorriso e il carisma di Cinzia Gizzi, giornalista e volto e voce noti di Tgs Studio Stadio . Sarà lei a dare il buongiorno dalla redazione con Sveglia Sicilia. Un format che mette insieme informazione, intrattenimento e tanta musica. Una finestra aperta sulle nove province dell’Isola con ospiti, interviste e curiosità. Tutto questo per offrire ad ascoltatori e spettatori un’esperienza dinamica e coinvolgente, capace di accompagnare l’inizio di ogni giornata.

«Aggiungiamo un nuovo tassello al nostro ricco palinsesto, mettendo insieme quotidiano cartaceo, sito internet, radio e tv – afferma Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia e di Tgs -. Sveglia Sicilia sarà, infatti, un contenitore dinamico, pensato per accompagnare i siciliani nella loro giornata con un mix di contenuti. Centrale sarà sempre l’informazione che potrà contare sulla collaborazione attiva della redazione televisiva e del sito, ma non mancheranno momenti di leggerezza e curiosità».

«Ricominciamo dalla radio con un programma che propone l’infotainment per dare la sveglia all’intera regione offrendo un’informazione di buona qualità», aggiunge la responsabile delle news, Marina Turco.

La trasmissione proporrà anche rubriche come l’Almanacco e l’Oroscopo di Barbanera, ma ci si addentrerà anche nel territorio siciliano, raccontandone i centri abitati, le province, gli eventi e gli spettacoli. Uno spazio sarà dedicato a temi come viaggi e cucina, con il contributo di noti blogger e ospiti in collegamento.

Alla guida del programma Cinzia Gizzi, una delle voci più apprezzate del panorama radiofonico siciliano, con una lunga esperienza alle spalle. La sua carriera è iniziata, infatti, giovanissima: all’età di 16 anni ha mosso i primi passi a Radio Elle, mostrando fin da subito una determinazione fuori dal comune. «La volontà piega la realtà», è il motto che l’ha accompagnata nel suo percorso, permettendole di trasformare una passione in una professione di successo.

«Vogliamo creare un legame autentico con il nostro pubblico – afferma Cinzia Gizzi -, trasmettendo non solo informazioni, ma anche emozioni e coinvolgimento. Sarà attivo anche un filo diretto con i nostri spettatori e ascoltatori che potranno commentare, inviare segnalazioni su eventi o storie da raccontare e, perché no, interagire anche in diretta».

Sveglia Sicilia racconterà l’isola in tutte le sue sfaccettature, dando voce non solo alle notizie principali, ma anche alle realtà locali, agli eventi culturali e alle curiosità che la rendono unica. Il programma sarà l’inizio di una lunga staffetta. Successivamente, infatti, la linea passerà alla redazione per il notiziario delle 13,50. A seguire dal lunedì al giovedì ci sarà l’appuntamento con i format di approfondimento: Nomi cose città e Tgs Studio Sport. Per arrivare poi alla sera con il notiziario delle 19,50. Nel fine settimana resta fisso l’appuntamento con Tgs Sette, il rotocalco domenicale a cura della redazione di Telegiornale di Sicilia.