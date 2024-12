Misilmeri, nel calendario del Natale Mario Incudine e la rassegna di musiche popolari «E nasciu u Bammineddu»

L’aria natalizia entra nel vivo e anche Misilmeri è pronta a celebrare la magia del Natale con una serie di eventi promossi dalla Pro Loco cittadina. Durante i sabati 7, 14 e 21 dicembre, presso la centralissima piazza Comitato, si terranno I Sabati del Villaggio (Menzel el Emir) che uniranno la tradizione dell’artigianato locale con l’atmosfera gioiosa delle festività natalizie. Tra le pittoresche bancarelle, create ad hoc dai volontari della Pro Loco, che ne cureranno tra l’altro anche l’allestimento, artigiani e piccoli produttori locali esporranno le loro opere, le loro creazioni, i loro prodotti. Ad arricchire l’atmosfera ci sarà un programma di intrattenimento musicale dal vivo, con gli immancabili zampognari che creeranno un sottofondo perfetto per lo shopping natalizio, ma anche dei Vinili dj set, piccole band, laboratori per bambini, teatro per bambini, spettacolini di circo contemporaneo.

Molto suggestiva la rassegna di musiche popolari del Natale E nasciu u Bammineddu che si terrà dal 14 al 22 dicembre. Tra gli appuntamenti in programma da non perdere, giovedì 19 dicembre alle 20 presso la chiesa di San Giovanni Battista, l'esibizione di Mario Incudine, che porterà in scena lo spettacolo E scinniu la notti con pastorali e canti del Natale in Sicilia. Sabato 14 dicembre, alle 21, presso la chiesa di San Gaetano, si terrà lo spettacolo Vitti 'na Stidda (U viaggio duluruso da Nazaret a Betlemme, passannu pi Gaza) curato dall’associazione Approd’Art di Misilmeri, mentre lunedì 16 dicembre, alle 20 ,presso la chiesa di Santa Rosalia, si esibiranno Giampiero Amato ed il suo gruppo di strumentisti che domenica 15 e domenica 22 dicembre saranno anche protagonisti con suoni itineranti di zampogne siciliane per le vie di Misilmeri. Domenica 22 dicembre alle 20 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, infine, si terrà un concerto di musiche e canti tradizionali del Natale curato dall’Associazione culturale Pippo Mazzola con il gruppo A Nova Orquestra.