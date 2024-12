Ersu Palermo, pagate tutte le borse di studio agli universitari per l’anno accademico 2023-24

Sono stati designati assegnatari di borsa di studio, gli ultimi 1.003 studenti di primo anno rimasti idonei non beneficiari per l’anno accademico 2023/2024 le cui sessioni di esami si concludono questo autunno. La soddisfazione della presidente Margherita Rizza e 9000 borse in pagamento per l'anno accademico 2024/25.

A sottolineare l’importante risultato raggiunto da Ersu Palermo per gli studenti che frequentano in Sicilia occidentale le università, le accademie di belle arti e i conservatori di musica, la presidente Margherita Rizza: «È stato raggiunto il 100% di copertura degli idonei per l’anno accademico 2023/24, con l’ausilio.delle risorse finanziarie arrivate grazie alle sinergie tra governo nazionale e governo Schifani, tramite l'assessorato all'Istruzione guidato da Mimmo Turano. Più di 10mila studenti hanno ottenuto la borsa di studio, i servizi abitativi sono stati garantiti a tutti i richiedenti e sono stati erogati circa 500mila pasti. Per l’anno accademico appena iniziato (2024/2025), invece, gli uffici dell’Ersu in questi giorni hanno già esaudito tutte le richieste di posto letto sia a Palermo che a Caltanissetta».