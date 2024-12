La Vucciria di Guttuso compie 50 anni, le iniziative di Unipa

«La Vucciria» è una delle opere più famose di Renato Guttuso, che la donò nel 1974 all’Università perché desiderava che restasse a Palermo. Un quadro che oggi è anche la testimonianza di un mercato ormai divorato dall’assenza di programmazione e dalla movida senza controllo.

Per festeggiare il primo cinquantenario della tela, allo Steri (sede del rettorato universitario), dove da due anni è esposto in una sala immersiva, è stata ideato un programma articolato in tre giornate. Le manifestazioni, illustrate stamane, sono in calendario dal 19 al 21 dicembre.

Allo Steri, inoltre, è stata appena completata la famosa «scala» che Carlo Scarpa progettò a fine anni ‘70. La «mano» è quella dell’allora giovane collaboratore del grande architetto, Fabio Lombardo, che ha lavorato sui disegni e l’idea progettuale di Scarpa.

Ed è pronto anche il nuovo volto dei Musei dell’Università di Palermo, «Unipa Heritage», una sigla che, accanto a una nuova identità grafica curata da Alessandro Fiore, unisce in un sistema integrato i musei dell’ateneo: il Gemmellaro con le sue preziose raccolte di geologia, l’Orto botanico, la Collezione storica degli strumenti di fisica, il museo della Specola in piazza del Parlamento e quelli dei motori, di Radiologia e di zoologia «Pietro Doderlein».