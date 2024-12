Palermo, è dedicato al capoluogo il volume di Credit Agricole Italia e Franco Ricci

L'evento di oggi, così come l’opera a cura di Franco Maria Ricci Editore, «rappresenta un omaggio della Banca alla Regione, celebrandone l’intenso patrimonio artistico. Crédit Agricole Italia condivide con la città di Palermo il proprio intento di valorizzare le eccellenze e i principi fondamentali di vicinanza al territorio e sostenibilità», conclude la nota.

Palermo è il nuovo volume di Franco Maria Ricci realizzato in collaborazione con Crédit Agricole Italia: una pubblicazione di prestigio che vuole celebrare la ricchezza e la storia di un territorio meraviglioso. 236 pagine curate da Giorgio Villani e impreziosite dalle fotografie di Massimo Listri, Luciano Romano, Manfredi Gioacchini. Il libro è stato presentato alla città oggi, con un evento all’Oratorio di San Lorenzo, che ha fatto registrare gli interventi di Bernardo Tortorici, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei Siciliani, Ariberto Fassati, Presidente di Crédit Agricole Italia, Giorgio Villani, curatore del volume, Laura Casalis e Edoardo Pepino di Franco Maria Ricci Editore.

«Il volume dedicato a Palermo rappresenta un doveroso omaggio ad una splendida città e ad una regione, la Sicilia, nella quale continuiamo a crescere e ad investire - ha spiegato Ariberto Fassati, Presidente di Crédit Agricole in Italia -. Abbiamo ormai raggiunto il traguardo della trentina di volumi realizzati grazie alla collaborazione con Franco Maria Ricci editore, un corpus che rappresenta una vetrina spettacolare sull'Italia nonché il segno della nostra attenzione per l’arte e la cultura. L’opera vuole essere inoltre un nuovo capitolo del nostro grande omaggio alle persone e ai territori in cui siamo presenti». Un sodalizio, quello tra Crédit Agricole Italia e l’editore simbolo delle pubblicazioni artistiche di pregio, che ha portato alla nascita di 29 opere, ciascuna intitolata ad una città italiana. Dopo i volumi dedicati a La Spezia e Bergamo, ecco ora un’altra opera dedicata ad un territorio - Palermo e la Sicilia - dove, a seguito dell’acquisizione di Creval, Crédit Agricole Italia è diventata una delle banche leader.

Crédit Agricole Italia opera in tutte le province dell’isola con 62 Filiali e 644 collaboratori, che complessivamente servono oltre 175 mila clienti. Una presenza capillare a cui si aggiunge la nascita di un Comitato Territoriale, presieduto dalla Professoressa Elita Schillaci, che ha il compito di accompagnare e favorire lo sviluppo economico. Inoltre, è stato recentemente inaugurato a Catania Le Village by CA Sicilia, l’acceleratore di innovazione al servizio delle aziende e delle startup del territorio, che si pone l’obiettivo di promuovere e stimolare la crescita delle imprese attraverso l’innovazione e la collaborazione, valorizzando le specificità economiche, sociali e culturali dell’area