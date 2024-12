Oltre un centinaio di appassionati a «Vivaldi a cinque voci», il primo appuntamento del festival di musica barocca

L’omaggio a Vivaldi ha richiamato oltre un centinaio di appassionati nella suggestiva chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore, uno dei gioielli architettonici del centro storico, a Palermo. Ieri, domenica primo dicembre, ha preso il via la terza edizione del festival di musica barocca, un evento di punta per gli amanti del genere, organizzato dall’Accademia musicale Ars Antiqua in collaborazione con l’associazione Arturo Toscanini.

«Vivaldi a cinque voci» è stato il primo dei quattro eventi in calendario. Un programma, quello di ieri, interamente dedicato a Antonio Vivaldi, con quattro concerti che hanno esplorato le possibilità timbriche e virtuosistiche di strumenti solisti diversi: liuto, viola d’amore, violoncello, violino e organo. Il pubblico è rimasto incantato dall’esecuzione dell’Ensemble Ars Antiqua, composto da musicisti di grande talento.

Il concerto per Liuto, archi e continuo RV 93, ha visto protagonista il maestro Silvio Natoli al liuto; il concerto per Viola d’Amore, archi e continuo RV 392, è stato interpretato da Giorgio Chinnici; il concerto per Violoncello, archi e continuo RV 399, è stato affidato a Giorgio Garofalo; il concerto per Violino e Organo, archi e continuo RV 766, ha visto in scena Federico Brigantino e Giosuè

D’Asta come solisti.