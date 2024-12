Il nuovo libro di Luca Pappagallo con oltre cento ricette, la presentazione a Palermo

Non chiamatelo chef, lui è un cuciniere curioso. Perché Luca Pappagallo stavolta apre proprio la sua cucina di casa e continua a sperimentare, ancora e ancora. Non è uno chef, quindi, o almeno, non lo è nella maniera classica: Luca è uno che ama cucinare, sì, ma a modo suo. E lo racconta su e giù per l’Italia, oltre che su FoodNetwork canale 33. Il creatore di Cookaround ritorna al Flaccovio Mondadori bookstore di San Lorenzo Mercato, a Palermo, venerdì prossimo (6 dicembre) alle 17.30, sulla scia del suo terzo libro, «La nostra cucina di casa» [Vallardi]. L’ingresso è libero, il libro si può acquistare nei bookstore Flaccovio Mondadori.

Luca Pappagallo stavolta apre le porte della sua cucina per esplorare le radici della tradizione italiana - fatta da nonne e nonni di ieri e di oggi, ma anche da tutti coloro che si appassionano ai sapori autentici e sinceri. Le ricette di questo libro sono nate sui fornelli di casa, preparate con gli ingredienti tipici della terra, appunti su quaderni tramandati in famiglia, memoria di mani in pasta e di assaggi a metà cottura. Dai cannelloni di pesce al casatiello dolce, dal cotechino in crosta alla carabaccia, dalla torta Pasqualina al migliaccio napoletano, passando per il falsomagro, i maritozzi, lo stracotto: una gustosa raccolta di piatti per tutte le occasioni, dalla cena veloce alle feste comandate. Il modo migliore per portare in tavola la Storia, celebrando in un piatto alla volta, la gioia tutta italiana di stare insieme.