Il Genio di Palermo, hanno dato lustro alla città: le eccellenze premiate al Teatro Massimo

Artisti, scrittori e sportivi ma anche un magistrato, un medico, una religiosa, un ambasciatore della tradizione dolciaria siciliana, persino una video company che lavora ovunque e per chiunque in Italia e nel mondo, ma le cui radici sono ben salde alle pendici di Monte Pellegrino. Tutti di fama internazionale; tutti esempi di straordinaria creatività, anima e cuore di quell’ingegno isolano che pare nascere dalla terra. La seconda edizione del premio Genio Città di Palermo ha celebrato personalità e realtà palermitane che si sono distinte per il loro contributo eccezionale promuovendo l'eccellenza attraverso idee e iniziative innovative.

Simonetta Agnello Hornby, scrittrice che ha raccontato la Sicilia attraverso storie intense e profondamente radicate nella sua cultura.

Ettore Cittadini, luminare della medicina che ha fornito un contributo straordinario nella ricerca e nell'applicazione della fecondazione assistita.

Vincenzo Morgante, giornalista, direttore di Tv2000 e Radio InBlu, che promuove un'informazione rigorosa e indipendente.

Giovanni Pitruzzella, giudice della Corte costituzionale che rappresenta un esempio di rigore giuridico e impegno istituzionale.

Pippo Madè, pittore che ha tradotto l'essenza siciliana in opere di profonda bellezza e significato.

Suor Susanna Scaraggi, fondatrice della casa di accoglienza San Vincenzo de’ Paoli, che ha offerto la sua vita all'accoglienza e al sostegno delle persone vulnerabili.

Nicola Fiasconaro, maestro pasticcere che ha portato i sapori dell'Isola in tutto il mondo.

Just Maria, società di produzione pubblicitaria e cinematografica che ha valorizzato l'immagine di Palermo nella pubblicità e nel cinema.

Salvatore Antibo, atleta che ha conquistato il podio olimpico scrivendo pagine memorabili di sport.

La cerimonia è stata condotta dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Roberto Gueli, e dalla giornalista Licia Raimondi.

Spazio per la memoria con un riconoscimento speciale dedicato a Totò Schillaci, l'eroe delle Notti magiche di Italia '90 recentemente scomparso a causa di una grave malattia, e per il «Piccolo Genio di Palermo», introdotto quest'anno e voluto dal Giornale di Sicilia che è media partner dell'evento, rivolto ai giovani che hanno voglia di impegnarsi per sentirsi parte del mondo che stanno costruendo. Questo riconoscimento è stato assegnato a Sara Anselmo, giovane ricercatrice di 30 anni che, pochi mesi fa, è stata insignita del premio Antonio Borsellino, intitolato a uno dei pionieri della biofisica italiana, per la migliore tesi di dottorato sui meccanismi molecolari. L’onorificenza quest’anno si è arricchita anche di una sezione dedicata a chi, in controtendenza rispetto a un modo di agire purtroppo consolidato, ha conservato, tutelato e protetto i simboli Liberty della città. I premi sono stati ideati dal presidente della commissione di valutazione, il medico e studioso Adelfio Elio Cardinale, che aveva scritto una lettera sul Giornale di Sicilia per lanciare la sua proposta, a cui ha subito aderito il sindaco Roberto Lagalla portando in Consiglio comunale l’istituzione dell'onorificenza per i cittadini benemeriti e l’approvazione del regolamento.