Palermo, festival di musica barocca: si alza il sipario con Vivaldi

• Concerto per Liuto, archi e continuo RV 93, con il maestro Silvio Natoli al liuto; • Concerto per Viola d’Amore, archi e continuo RV 392, interpretato da Giorgio Chinnici; • Concerto per Violoncello, archi e continuo RV 399, affidato a Giorgio Garofalo; • Concerto per Violino e Organo, archi e continuo RV 766, con Federico Brigantino e Giosuè D’Asta come solisti.

Ogni esecuzione sarà un’occasione per apprezzare la varietà sonora dei singoli strumenti, accompagnati da un ensemble che include, oltre ai solisti, archi e continuo al clavicembalo.

Un luogo simbolo del barocco palermitano

La chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore, sede dell’evento, non è solo una location ma un elemento protagonista della serata. Costruita nel IX secolo e trasformata in epoca barocca, è nota per la sua acustica perfetta e per la spettacolare cupola ellittica. I partecipanti avranno anche l’opportunità di scoprire la storia e l’architettura del luogo attraverso una breve visita introduttiva.

Il festival di musica barocca, che proseguirà con appuntamenti il 14, 21 e 28 dicembre, rappresenta un momento significativo per la scena culturale palermitana. «Abbiamo lavorato con passione per offrire un calendario di altissimo livello – ha dichiarato il direttore artistico Giosuè D’Asta – e ringraziamo le istituzioni religiose e culturali che hanno reso possibile questa terza edizione».

I biglietti per il concerto inaugurale sono disponibili al prezzo di 10 euro, mentre l’abbonamento per tutti e quattro gli appuntamenti costa 30 euro. I ticket possono essere acquistati online attraverso il circuito oooh.events o prenotati al numero 320.4744918.