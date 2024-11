Torna il «Genio Città di Palermo», ecco le dieci eccellenze cittadine premiate

È stata presentata questa mattina, nel Salone della musica di Villa Malfitano Whitaker, la seconda edizione del premio «Genio Città di Palermo». Lo speciale riconoscimento realizzato dall’Accademia delle Belle Arti, che viene attribuito a tutti coloro che, con opere e azioni di alto profilo civico, sociale, artistico-culturale, scientifico o professionale, si sono distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola e dello sport, fornendo un prestigioso contributo alla Città di Palermo.

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà lunedì prossimo, 2 dicembre, al Teatro Massimo. Il Giornale di Sicilia è media partner dell’evento. Il gruppo editoriale di via Lincoln dedicherà ampio spazio sia on line che con uno speciale sul quotidiano cartaceo che uscirà domenica 1 dicembre. Il giornale di Sicilia premierà il Genio Millennial. La cerimonia sarà trasmessa in differita su Tgs.

«Nel quadro di una città che ancora mantiene contraddizioni e difficoltà, sulle quali occorre lavorare, possibilmente tutti insieme in una logica di confronto e condivisione - afferma il sindaco Roberto Lagalla - avere promosso, insieme al professore Elio Cardinale, l’istituzione del premio «Genio Città di Palermo» significa fare emergere testimonianze ed esempi importanti che, non solo vengono riconosciuti, ma in qualche modo possono diventare positivi punti di riferimento per i più giovani.