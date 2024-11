Giolì&Assia chiudono il tour mondiale a Palermo: il 22 dicembre il duo electro si esibirà al Politeama

Si sono incontrate dopo che Assia ha commentato un video pubblicato da Giolì su Facebook. Da lì a whatsapp il passo è stato breve, il mondo e il tempo si sono accorciati e Giolì&Assia poco dopo si sono ritrovate in tournée insieme.

Era il 2014, nasceva uno dei duo più innovativi di questi ultimi anni, e da allora le due giovani musiciste e producer siciliane non si sono più fermate, sempre alla ricerca di location assurde per video adorati dai follower che si riversano poi nei concerti. La fama di Giorgia Lipari e Assia Nania è cresciuta in maniera vertiginosa grazie ad un sound unico che mescola sapientemente melodie elettroniche con influenze indie e classiche.

Dopo aver girato il mondo a colpi di sold out – le ultime foto le ritraggono a Budapest, ma il tour Resurrection è partito da Phoenix in California e dopo aver attraversato gli States (comprese Boston e New York) è approdato nella cara vecchia Europa, a Londra, Dublino, Anversa, Amsterdam, Berlino, Praga, Milano – Giolì&Assia hanno deciso di chiudere la tournée nella loro Sicilia, esattamente in uno dei teatri più iconici di Palermo: domenica 22 dicembre creeranno un vero e proprio cortocircuito musicale portando il loro sound elettronico al Politeama. Dove hanno anche girato uno dei loro straordinari video – il canale YouTube di Gioli & Assia conta oltre un milione di iscritti – cucendo su un teatro neoclassico, la felicità di esibirsi in Sicilia.