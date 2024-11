Arriva la firma della nomina di Betta sovrintendente del Teatro Massimo, Lagalla ringrazia il ministro della Cultura

Arriva la firma della nomina del ministro della Cultura Giuli, in conformità alla proposta del Consiglio di indirizzo, del maestro Marco Betta quale nuovo sovrintendente del Teatro Massimo. «Rivolgo il mio ringraziamento al ministro Giuli per la firma della nomina - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - ed esprimo personale apprezzamento per le significative parole che il ministro ha voluto manifestare in riferimento al ruolo che Palermo e il Teatro Massimo avranno in termini di rigenerazione culturale».

«Al maestro Betta rivolgo il mio augurio di buon lavoro - conclude Lagalla - convinto che l’amministrazione comunale e la Fondazione Teatro Massimo sapranno ancora camminare fianco a fianco per il bene del teatro, dei suoi lavoratori, del pubblico e della città, sempre più emotivamente attaccata al suo simbolo culturale e artistico più prestigioso».