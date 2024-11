Viaggio in una Sicilia che non c'è più: il 29 novembre a Palermo la presentazione del nuovo libro di Gaetano Basile

E torniamo al libro: che va come un giovincello (Basile non lo è più, ma la memoria è gagliarda, la parlantina anche, l’amore per i cavalli pure, tanto che raccontò tempo addietro con sussiegosa e deliziosa superbia, di essere membro onorario della Confraternita dei Cocchieri) alla ricerca di orme e sassolini, un po’ come Pollicino; si districa tra le ‘nciurie e i mandarini che secoli fa riempivano la Conca d’oro.

Capitoli sintetici e leggeri, infarciti di dati reali, punte da divulgatore accreditato, verità scientifiche e, soprattutto, sale popolare. Perché Gaetano Basile questo è, un nobile d’argento con i piedi di creta, nel senso che appartiene alle tavole aristocratiche ma non disdegna la polvere dei tempi andati. Che non ci sono più, e questo te lo dice subito: ma la nostalgia è la vera ricetta per comprendere la bellezza. Le sue piccole storie di buongusto hanno incrociato i fatti, la Storia con la S maiuscola, che potrebbe anche valere a uso e consumo della Sicilia, da quelle «terre perse» della sua infanzia ai più recenti morti-ammazzati, dai sapori della tavola ai ricordi di viaggi e peregrinazioni, dai giochi con le carte siciliane alle serenate d’una volta.

Il libro si legge velocemente, capitolo dopo capitolo, quasi di corsa: e ogni personaggio si alza in piedi, fa la riverenza, e si risiede al suo posto pronto per essere raccontato. Pensate al Babbiu o al Piff Paff che uscirono per un po’, ai viaggiatori del Grand Tour, e andiamo ancora indietro al Marchese di Villabianca: Gaetano Basile dimostra il suo essere uno storico curioso, senza preconcetti, idee o puzza sotto il naso: solo un raccoglitore infaticabile di storie.