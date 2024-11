La vita del fotografo Scafidi nel docufilm «È giunta L'Ora», proiezione a Palermo

Il 27 novembre alle ore 10, nella sede dell’ordine dei giornalisti di Palermo, in occasione del ventennale della scomparsa del fotografo palermitano Nicola Scafidi, verrà proiettato il docufilm «È giunta L’ORA» che ne racconta la vita e la carriera. Prodotto dalla figlia Angela Scafidi, fotografa e curatrice del prezioso archivio paterno, in collaborazione con l’Associazione culturale «ZiZ Il fiore dell’arte», il documentario si propone di ricostruire il percorso umano e professionale di Scafidi, che ha immortalato la Sicilia in oltre un milione di scatti dal 1944 fino agli anni ‘90.

Ospite d’eccezione l’attore Gianni Ferreri, che nel docufilm ha il ruolo di doppiatore, che deve raccontare la Sicilia di un tempo passato attraverso gli scatti di Nicola Scafidi. Da questo lavoro, incuriosito, decide di conoscere meglio il fotografo Scafidi recandosi in Sicilia ed esplorando i luoghi immortalati negli scatti fotografici, oggi divenuti iconici di un’epoca passata. È giunta L’ORA» è anche un omaggio all’omonimo quotidiano fondato dai Florio, e che, negli anni ‘50, con l’arrivo del direttore Vittorio Nisticò ha avuto come fotografo Nicola Scafidi.