La musica barocca nel cuore di Palermo, al via il Festival dell’Accademia Ars Antiqua

Quattro gli appuntamenti in calendario, con start il primo dicembre ed evento conclusivo del 28 dicembre. Le esibizioni saranno ospitate nella chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore e nell’oratorio di San Filippo Neri. Il festival rappresenta una grande occasione per ascoltare opere di uno dei periodi più fecondi della storia della musica all’interno di luoghi artistici di rara bellezza. Un’opportunità per entrare in un universo musicale attraverso un variegato programma concertistico.

Alle porte il nuovo Festival di musica barocca a Palermo. Torna, in occasione del mese più magico dell’anno, l’evento organizzato dall’Accademia musicale Ars Antiqua, in collaborazione con l’associazione musicale Arturo Toscanini, giunto alla terza edizione.

Ogni concerto ha un costo di 10 euro. L’abbonamento per i quattro appuntamenti in programma, ha un prezzo complessivo di 30 euro. I ticket si possono acquistare attraverso il circuito oooh.events. Per info e prenotazioni, è possibile chiamare al numero 320.4744918.

A questo link, il video promozionale del Festival edizione 2024: https://www.youtube.com/watch?v=sEvLAiIdDGs

Tutto il materiale foto e video è caricato su Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1TBy5dc4PKbWhULN2pRogC7EYyvtjDwgN?usp=share_link

IL PROGRAMMA

Domenica 1° dicembre 2024, ore 21

"Vivaldi a cinque voci" Un programma dedicato a quattro concerti di Vivaldi per cinque strumenti solisti, eseguiti dall’Ensemble Ars Antiqua. Un’occasione per immergersi nella musica barocca nella suggestiva cornice della Chiesa-Rettoria del Santissimo Salvatore.

Concerto per Liuto, archi e continuo RV 93

Concerto per Viola d’Amore, archi e continuo RV 392

Concerto per Violoncello, archi e continuo RV 399

Concerto per Violino e Organo, archi e continuo RV 766

Ensemble Ars Antiqua:Federico Brigantino (Violino), Annalisa Scalia (Violino), Giorgio Chinnici (Viola), Riccardo Botta (Viola), Giorgio Garofalo (Violoncello), Giuliana Garda (Violoncello), Giosuè D’Asta (Organo), Silvio Natoli (Liuto e Tiorba), Licia Tani (Clavicembalo)

Durata: 60 minutiLuogo: Chiesa del SS. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 396/A, 90134 PalermoBiglietti disponibili on-line: https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-1dicembre-biglietti/

Sabato 14 dicembre 2024, ore 21

"Dialoghi Barocchi: Viola d’Amore e Clavicembalo"Un intimo incontro tra viola d’amore e clavicembalo che esplora melodie barocche e oltre. Un viaggio musicale unico nell’incantevole Oratorio di San Filippo Neri. Vieni a scoprirne il fascino nascosto.

Brani di A. Ariosti, J.S. Bach, A. Vivaldi, L. Leo, L. Milandre, A. ArcidiaconoSalvatore Romeo (Viola d’Amore), Licia Tani (Clavicembalo)

Durata: 60 minutiLuogo: Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, Piazza Olivella 3, 90133 PalermoBiglietti disponibili on-line:https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-14dicembre-biglietti/

Sabato 21 dicembre 2024, ore 21

"Il Liuto al Tramonto"Un viaggio musicale attraverso le ultime composizioni per liuto, dalla delicatezza della chitarra barocca all’intensità dell’arciliuto. Ars Antiqua invita a un’esperienza intima nell’Oratorio di San Filippo Neri.

Brani di G. Sanz, G. Zamboni, J.S. Bach, S. de Murcia, S.L. Weiss, D. Kellner, K. Kohaut, F. CarulliSilvio Natoli (Chitarra barocca, Arciliuto, Liuto barocco)

Durata: 60 minutiLuogo: Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella, Piazza Olivella 3, 90133 PalermoBiglietti disponibili on-line:https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-21dicembre-biglietti/

Sabato 28 dicembre 2024, ore 21

"Misticismo Barocco"Un programma dedicato alla musica sacra barocca, vocale e strumentale, proposto dall’Ensemble Ars Antiqua e dal Coro “G.P. da Palestrina”. La Chiesa-Rettoria del SS. Salvatore farà da cornice a un momento di arte e spiritualità.

Messa del Primo Tuono di A. Lotti

Brani di C. Monteverdi, G. Frescobaldi, A. Lotti, H. Purcell e G.F. HändelDiego Cannizzaro (Organo)Silvio Natoli (Liuto e Tiorba)Solisti del coro “G.P. da Palestrina”Coro “G.P. da Palestrina” diretto da Giosuè D’Asta

Durata: 60 minutiLuogo: Chiesa del SS. Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 396/A, 90134 PalermoBiglietti disponibili on-line:https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-28dicembre-biglietti/