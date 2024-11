Biondo di Palermo, rush finale per la scelta del direttore artistico: un gruppo di operatori teatrali contesta la candidatura di Santoro

Arriverà oggi con ogni probabilità la scelta del nuovo direttore artistico del Teatro Biondo di Palermo. A dare per imminente la nomina è il gruppo Operatori Spettacolo dal vivo Palermo in un documento pubblico nel quale si contesta la candidatura al momento più accreditata in vista del Consiglio d'amministrazione. Quattro i candidati convocati. Il Consiglio procederà alle audizioni prima di scegliere il nuovo direttore, in sostituzione di Pamela Villoresi, il cui mandato scade il 30 novembre.

«Una riunione - si legge nella lettera aperta - che sembra essere una pura formalità, considerando le voci che si susseguono da mesi ormai e che danno per certa la nomina di Valerio Santoro, forse in tandem con Luca Lazzareschi. Il processo decisionale - è l'accusa - dimostra come, ancora una volta, è la politica a gestire le nomine come mero scambio di poltrone, senza tenere conto di una progettualità». Anzi, secondo il documento, la scelta del CdA «sembrerebbe quella di favorire il direttore di una compagnia privata che non ha mai diretto un teatro pubblico e che ha presentato un curriculum inferiore alle candidature ricevute. Pertanto ci domandiamo quale sia il criterio di selezione».