Apre a Palermo il nuovo Teatro Apparte, nasce negli spazi del Lelio chiuso nel 2018

«Si alza il sipario sul nuovo Teatro Apparte, un luogo d’incontro culturale nel cuore di Palermo, in via Furitano, 5 che offre al pubblico un’esperienza innovativa, è infatti il primo in Italia che si avvale di avanzate tecnologie 2.0 per dar vita a rappresentazioni interattive di grande impatto scenografico, ridefinendo i confini tradizionali del teatro». Lo affermano i responsabili della struttura.

Nato dall’idea di tre giovani artisti palermitani, Giuseppe Stancampiano, Chiara Molinelli e Chiara Lo Cicero, la struttura restituisce alla città uno dei suoi luoghi storici, il teatro Lelio. che era chiuso dal 2018.

«Per una serie di congiunzioni astrali - spiega Stancampiano, direttore artistico - siamo riusciti a intercettare gli eredi e a proporre il nostro progetto, ovvero quello di portare a Palermo tutte le tecnologie più all’avanguardia in ambito teatrale e non solo, trasformando il modo stesso di concepire e fare teatro. In quell’anno, iniziamo a lavorare concretamente per trasformare il nostro sogno in realtà».