L'Amore non sceglie, il libro di Laura Ephrikian per aiutare le popolazioni dell'Africa

«Mi trovavo in una parte di mondo tra bellezze esagerate e povertà atroce – scrive Laura Ephrikian – e mi chiedevo che merito io avessi per avere così tanto e che colpa avessero loro per non avere nulla». Quella terra lontana dal mondo in cui Clemen era nata e cresciuta, giorno dopo giorno, la sente sempre più casa sua. Per la popolazione del Kenya, è diventata Mama Clemen, perché aiuta i bambini a crescere sani e le famiglie a migliorare le condizioni della loro casa. Alla domanda «Quanto c’è di Laura Ephrikian nella protagonista del suo romanzo?», l’autrice risponde: «Clemen è la donna che fa quelle cose che io vorrei fare». Laura Ephrikian, in realtà, è missionaria laica da trent’anni in Africa e, dopo aver costruito numerosi pozzi, ora vuole dare a quelle popolazioni, dimenticate da tutti, una scuola per dare una speranza ai bambini del luogo. Come spiega l’editore Nicola Macaione, infatti, «il ricavato della vendita del libro servirà a raccogliere i fondi per la costruzione della struttura. Tutti possono aderire al progetto, acquistando il libro, o facendo una donazione all’iban IT64M0832784811000000001193 Intestato Laura Ephrikian con causale: donazione aiuto per l’Africa».

«Ringrazio Laura Ephrikian per aver condiviso con noi la sua arte e la sua testimonianza – commenta il presidente dell’istituto dei ciechi, Tommaso Di Gesaro – da tempo organizziamo attività culturali all’interno del nostro istituto che abbiamo deciso di aprire alla città».