Arriva a Palermo il film su Sergione, tatuatore punk: la prima al festival Efebo d'Oro

Sergione, tatuatore cinquantenne di 260 chilogrammi, è da tutta la vita a Palermo, in un quartiere popolare ed è il protagonista del documentario di Giuseppe Schillaci, regista e scrittore palermitano.

Il docu-film che si intitola Bosco Grande, interamente girato a Palermo, dopo l'anteprima mondiale alle Giornate degli Autori della Mostra Cinematografica di Venezia e dopo avere vinto il premio come miglior documentario al SalinaDocFest arriva a Palermo dove è stato girato, per la sua prima proiezione in città.

L’appuntamento è lunedì 11 novembre al Cinema De Seta alle 20.30. La prima di Bosco Grande nell’ambito del festival Efebo d’Oro. A seguire dopo il film ci sarà il concerto del gruppo rockabilly palermitano Jacky and his Loaders, presenti anche nel documentario.

Il regista palermitano Giuseppe Schillaci vive a Parigi, dove lavora come regista e autore cinematografico. È autore di romanzi, documentari e film. Mercoledi 13 novembre alle 11 al Centro Sperimentale di Cinematografia ai Cantieri Culturali, terrà una masterclass organizzata in collaborazione con il CSC Palermo durante la quale dialogherà con Pierfrancesco Li Donni.