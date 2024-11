Randy Brecker inaugura la stagione del Brass in Jazz a Palermo

Grande attesa per l’inaugurazione della Stagione Concertistica «Brass in Jazz 2024 - 2025 - Musiche del nostro tempo» con il plurivincitore di ben 7 Grammy Awards Randy Brecker che salirà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. Un fine settimana, da venerdì 8 e sabato 9 novembre con doppio turno ore 19 e 21.30, a domenica 10 novembre sempre con doppio turno ore 18.00 e 20.30, all’insegna del jazz.

L’inaugurazione è affidata alla magica tromba di Randy Brecker, con un progetto in esclusiva mondiale. «Ho sentito parlare molto dell’Orchestra Jazz Siciliana in occasione di esibizioni passate - spiega il trombettista - ha una grande reputazione. Ed io non vedo l’ora di essere sul palco insieme a questi musicisti. Ho suonato con molte Big Band ma essere a Palermo con l’Ojs in questo fantastico teatro mi entusiasma particolarmente. Sono sicuro che sarà uno spettacolo raffinato e di prim’ordine».