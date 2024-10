I turisti in Sicilia aumentano e i piccoli musei comunali si associano

Molto spesso i musei nei piccoli comuni chiudono nel fine settimana, o sono inaccessibili, o ancora non c’è personale qualificato a far da guida. Spesso sono legati a volontari che fanno il possibile per garantire un minimo di orari di apertura, ma non sono forniti di risorse adeguate per essere pubblicizzati a dovere.

Insomma, la Sicilia potrebbe contare su una rete importantissima, che nasconde spesso segreti e ricchezze, le più diverse, ma non ha certezze di esistenza in vita. Di qui l’idea di una mappatura aggiornata dei piccoli musei siciliani, e di un portale, con il progetto che i più noti «trascinino» gli altri: «Chi avrà accesso a questa rete, potrà far conoscere non solo la propria realtà, ma anche tutte le altre», ha spiegato Emanuele Albano, segretario generale Anci Sicilia ieri mattina a Palazzo Reale, a Palermo, dove è stata presentato il progetto A cielo aperto. Sicilia paesaggio museale, la rete che mette insieme 85 comuni e 177 musei. Da ciascuno si potrà accedere a un totem con le caratteristiche degli altri, una visita nella visita.