Ex cronista del Giornale di Sicilia compie 100 anni, Assostampa festeggia Martinez

Il giornalista in pensione Nino Martinez, nato a Palermo, classe 1924, martedì 5 novembre compirà 100 anni. Il 10 dicembre alle 11 l’Assostampa Sicilia e il Gruppo giornalisti pensionati lo festeggeranno nella sede del sindacato.

La sua storia comincia con la collaborazione con Il Travaso, poi nel 1942 approda al Giornale di Sicilia e nel ‘54 viene assunto nel quotidiano di via Lincoln. Cronaca bianca e un fiume di aforismi che incantano i colleghi e capi. Esce il suo primo libro «Aristide l’allievo cronista». Collabora con diverse testate nazionali e apre la via, in terza pagina, alla rubrica settimanale «Specchi concavi- Avventure in famiglia». Per Rusconi esce nel ‘77 «Una moglie così», secondo libro più venduto in Italia. Da redattore passa alla cronaca nera, agli Interni, Esteri, Sport. E continua a scrivere libri come ll placido On. (1993), Vocabolario per turisti antipatici (2001), Bianco e nero (2004), Colpi di fulmine (2017), Così per gioco (2019), Parole in rivolta (2011).