Parte il nuovo palinsesto di Tgs, c'è anche il Salotto di Licia Raimondi

L’informazione rimane il pilastro di Tgs. Le edizioni giornaliere del notiziario delle 13,50 e delle 19,50, continueranno a offrire un aggiornamento puntuale su quanto accade in Sicilia e oltre, con una redazione di giornalisti che ogni giorno copre le principali notizie di cronaca, politica, economia, cultura e sport. A questo si affianca la produzione del format di approfondimento «Nomi Cose Città», in onda il martedì, mercoledì e giovedì, alle 15 e i programmi sportivi «Tgs Studio Stadio» e «Tgs Studio Sport». A tutto questo segue la nuova produzione. Approda a Tgs «Il salotto di Licia Raimondi». Nel talk, ideato e condotto dalla giornalista Licia Raimondi, viene offerto ai telespettatori un mix di informazione e dibattito. Saranno approfonditi temi di attualità, politica, costume e società, mettendo a confronto opinioni diverse e stimolando la riflessione. Il programma andrà in onda giovedì alle 21.40 e alle 23.30. In replica la domenica alle 15.45, 21.40 e 23.30.

Tgs, Telegiornale di Sicilia, rilancia la sua offerta per una nuova stagione televisiva ricca di sorprese, di risate e di confronti. Da oggi parte, infatti, il nuovo palinsesto che offre informazione, intrattenimento e grande cinema. Una finestra aperta sulle realtà e sulle storie dell’Isola che, attraverso il canale 12 del digitale terrestre, permette a milioni di siciliani di mantenere uno sguardo attento su ciò che accade nel proprio territorio. E non solo.

Si passa poi dalla risorsa più grande che si muove su centinaia di chilometri di costa. Torna, infatti, la seconda edizione di «Mare Dentro», il programma sui relitti e sulle bellezze marine condotto da Emilio Pintaldi e Mauro Cucè. Il format allarga adesso i suoi orizzonti sino ai fondali calabresi e a quelli della Sicilia occidentale. La trasmissione, attraverso immersioni e immagini suggestive. accompagna gli spettatori alla scoperta degli abissi raccontando le storie dei relitti, e non solo. Le puntate andranno in onda il mercoledì alle 21.40 e in replica il sabato sempre alla stessa ora. Martedì e giovedì, invece, alle 13.

Spazio in palinsesto anche a un nuovo format musicale. S’intitola «Blues e dintorni» ed è la nuova produzione di Rtp dedicata alla musica. Un format in cui non si parlerà solo di blues. A condurre Max Garrubba, con gli ospiti che racconteranno la loro storia, le loro esperienze, i loro segreti. In ogni puntata, una jam session finale con artisti e tanta musica. Il programma andrà in onda mercoledì alle 23.30 e in replica sabato e lunedì sempre alla stessa ora.

Non mancheranno le risate. Tornano, infatti, le straordinarie puntate di Mudù. Un format televisivo di intrattenimento per tutta la famiglia che ha conquistato il web e il piccolo schermo. Una serie leggera, spassosa, divertente e comica con tanti momenti esilaranti grazie alla carismatica conduzione di Uccio De Santis. Il programma andrà in onda lunedì e venerdì alle 15, in replica negli stessi giorni alle 23.30.

E per chiudere, l’appuntamento con il grande cinema e i film di Totò che rappresentano un capitolo unico nella storia del grande schermo e una testimonianza dell’Italia del dopoguerra, segnata da contrasti sociali, tensioni e speranze di rinascita. Con la sua maschera inconfondibile e il suo linguaggio comico innovativo, Totò è riuscito a trasformare il semplice gesto quotidiano in una risata intelligente, a volte amara, che ha saputo raccontare i vizi e le virtù di una società in cambiamento. I film andranno in onda il martedì e venerdì alle 21.40.

In un mondo sempre più globalizzato, in cui le grandi reti nazionali e i network internazionali dominano la scena mediatica, Tgs conserva un’importanza strategica nel raccontare storie, notizie e tradizioni, offrendo anche un intrattenimento che lega una storica emittente al suo territorio