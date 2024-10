Palermo, ruspe alla scuola Cascino: da domani via alla demolizione

Sarà scollata dall’edificio e messa da parte in attesa di essere «riappiccicata» letteralmente alla nuova scuola la facciata storica della succursale dell’istituto magistrale e coreutico Regina Margherita (plesso Cascino, nel cuore dell’Albergheria). E anche la scalinata della discordia non vedrà al momento passare sopra le ruspe dell’impresa che dalla prossima settimana raderanno al suolo la scuola a rischio crollo in caso di sisma. La pax siglata tra Soprintendenza e Città Metropolitana, con il Comune in mezzo come legittimo proprietario dell’immobile, consente infatti lunedì la firma del contratto che darà formalmente il via alle operazioni, finanziate dal Pnrr con oltre otto milioni di euro.

Gettare a terra e rifare tutto daccapo, era questo il senso del progetto esecutivo che doveva avere già i suoi effetti da settembre.

