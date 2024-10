Quattro appuntamenti per festeggiare i cinquant'anni di Ars Nova, l'associazione per la promozione della musica da camera

L’associazione siciliana per la promozione della musica da camera Ars Nova che quest’anno compie cinquant'anni di attività, propone due rassegne in una con quattro appuntamenti. I primi due con la musica per pianoforte al Castello di Carini, e in replica con gli stessi musicisti, anche a Palazzo Butera a Bagheria e altri due di musica jazz, che si terrà al Tatum Art di Palermo.

I protagonisti sono pianisti che stanno per affacciarsi in un panorama artistico professionale e pianisti che già da anni esercitano la loro professione in campo internazionale. La rassegna ha come direttore artistico Claudio Gallina, ed è promossa d’intesa con il Comune di Carini e in collaborazione

con l’associazione musicale Bequadro di Bagheria e con Significa Palermo ETS.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 25 ottobre alle ore 19, (e in replica l’indomani alle 21 a Bagheria) con la pianista Claudia Vento, con un programma che spazierà da Beethoven ai notturni di Chopin, a Rapsodia spagnola di Liszt.