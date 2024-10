Cantieri culturali a Palermo, al via il Festival delle Letterature migranti

Prende il via domani, 23 ottobre, la decima edizione del Festival delle Letterature migranti in programma fino al 26 ottobre ai Cantieri Culturali della Zisa e in alcune scuole di Palermo. Il primo appuntamento sarà all’istituto comprensivo Silvio Boccone con la graphic novel «30 seconds from Gaza», curata nell’edizione italiana da Anita Magno (edizione Mesogea).

Gli incontri si susseguiranno per tutta la giornata ai Cantieri Culturali della Zisa, a partire dalle 12, con Claudia Lanteri, autrice de L’Isola e il tempo (Einaudi), Anna Maria Gehnyei (nella foto), alle 18 allo spazio Cre.zi. Plus, autrice di Il corpo nero (Fandango, 2024) che dialogherà con converserà con Marco Mondino.

Allo spazio Skené, sempre all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa, si terrà, alle 17, l’inaugurazione della mostra «Nautilus, navigando in Mari di Storie e Figure» e il progetto della sezione Arti Visive 2024 «Figli delle Stelle» a cura di Agata Polizzi con il contributo di Giulia Monroy, che vede coinvolti gli artisti Chantal Criniti, Elias Vitrano e Paolo Raeli.