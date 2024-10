Natività, il mistero infinito del capolavoro di Caravaggio

Sappiamo che la splendida Natività di cm 268 x 197 con i santi Lorenzo e Francesco, è una tela «romana» e non siciliana, come si pensava ancora nell’estate del 1969, quando la trasmissione Rai Capolavori nascosti ne disvelava al grande pubblico tutta la bellezza, compresa la localizzazione nel centro storico di una città divisa tra l’abbandono e il pieno dominio di Cosa nostra.

Più nulla per cinquant’anni fino a quando lo straordinario lavoro del Nucleo tutela artistica dei carabinieri stringe il «cerchio del male» donando speranza. La nostra Natività «bella come la bellezza» è divenuta la pratica numero 799, l’opera most wanted dell’Interpol; il quadro più conosciuto di Caravaggio è al tempo stesso quello meno visto e vissuto dal pubblico. Rogatorie seguite alle risultanze del lavoro della commissione parlamentare Antimafia e rivolte al «paradiso svizzero» non hanno sortito effetti, malgrado i pentiti Francesco Marino Mannoia e Gaetano Grado abbiano fornito attendibili riscontri convergenti.