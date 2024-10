Quando Palermo suonava nei salotti, otto concerti a Palermo per raccontare la città Liberty

Immaginate le nobildonne volteggiare sotto le ninfe del Giardino delle Esperidi di Villa Igiea, passeggiare nei giardini del candido Stand Florio, ascoltare arie e note nei salotti sontuosi, magari sedendosi al piano. E tra loro, Franca Florio è la più bella, la più elegante, la più vivace, gli occhi sono tutti per lei. Il festival Le Vie dei Tesori - in corso a Palermo ancora per tre weekend, fino al 3 novembre - ha costruito, con il supporto dell’Assessorato Beni culturali della Regione siciliana e la direzione artistica di Giusi Groppuso, otto concerti-narrativi sulla Palermo Liberty, pensando alla Città felicissima cui guardava l’Europa, che si divideva tra palcoscenici formali e salotti privati, felice di essere comunque la ricercata protagonista i. Un’esperienza unica per ascoltare, nei tesori dei Florio, pagine musicali legate a quella straordinaria stagione artistica, culturale e storica.

Dopo l’ apertura a Villa Igiea (venerdì 18 ottobre), da sabato prossimo e fino al 27 ottobre, sempre nei fine settimana, altri sette concerti visitano i luoghi del Liberty, tra note e aneddoti, con la collaborazione del Conservatorio di musica Scarlatti, l’Accademia musicale Martha, Rocco Forte hotel e i partner proprietari delle dimore. Dalle pagine musicali tedesche del Trio d’archi GoldbergK allo Stand Florio, al piano romantico di Alberto Giunta a Villa del Pigno, a violino e arpa (Debora Fuoco e Laura Vitale) ai Quattro Pizzi; poi la classe di canto del Conservatorio del soprano Filomena Schettino a Villa Whitaker, l’hausmusik riproposta da Martha. Si chiude con l’Orchestra a Plettro nata al Conservatorio, e la chitarra di Nicola Staffieri a Holy Cross, il tempio anglicano voluto dagli Ingham e dai Whitaker.