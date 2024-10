Wine Sicily, ottomila partecipanti all’Orto Botanico di Palermo per le due giornate dedicate agli amanti del vino

Si è tenuto poi, per il quarto anno, il Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 10 wineblogger provenienti da tutta Italia, coordinati dal palermitano Ugo Cosentino (Grand Crew) e da Ilaria Cappuccini, ormai Ambassador di Ws, in arte Just.SayWine: gli esperti hanno degustato, in un tour che ha toccato le principali enoteche della città, un vino per ognuna delle cantine partecipanti ed alla fine, raggiungendo la sede della manifestazione, è stato decretato il vincitore.

Ottomila persone all’Orto Botanico per le due giornate, aperte al pubblico, del Wine Sicily. La sesta edizione della manifestazione batte ogni record. Tra i viali dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, appassionati e semplici curiosi hanno scoperto oltre 60 cantine siciliane con 600 etichette, si sono persi tra le note olfattive dei vitigni e hanno degustato le nuove promesse del vino. La giornata di oggi riservata invece agli operatori, ai b2b, agli esperti del settore. Presentato il nuovo progetto WinExpe.it, primo portale dell’enoturismo creato in Sicilia che sarà online dal primo dicembre.

«Il Premio Wine Sicily 2024 è andato alla Cantina Florio col Marsala vergine, riserva 2010 – spiega Ugo Cosentino – e siamo molto contenti di aver dato il riconoscimento proprio a un marsala, uno dei vini più antichi della Sicilia che non ha avuto mai la giusta ribalta che merita: un vino pulito, facile e allo stesso tempo complesso, fedele alla storia e alla tradizione di questo vitigno. Quest’anno tutte le cantine partecipanti – continua – hanno un livello molto alto. Per il Premio speciale Vino delle feste, dedicato al calice giusto per le occasioni speciali, sul podio invece Tasca D’Almerita col Rosso del conte 2018»

La manifestazione, interamente dedicata al vino siciliano, da quest’anno ha ottenuto il patrocinio dal ministero del Made in Italy. Nel corso delle giornate si sono svolte degustazioni di vini delle migliori cantine siciliane, incontri, laboratori e un focus sul vino in Sicilia con gli specialisti del settore. Pienone per le due masterclass realizzate in collaborazione con Le Vie dei Tesori. In programma anche due momenti talk Le Donne del Vino – Sicilia e Generazione Next. Spazio ad attività collaterali con il Fuorisalone Winesicily.