Torna a Palermo il Ballarò buskers festival, il quartiere animato dalle arti di strada

«Rosalia libera Albergheria» è il motto dell’ottava edizione del Ballarò buskers, festival internazionale di arti di strada e circo contemporaneo che dal 18 al 20 ottobre inonderà di artisti da diverse parti del mondo, creatività, colore, musica ed esibizioni circensi, le strade e le piazze del quartiere di Palermo.

Il Festival nasce dalla volontà di tante associazioni, cooperative, circoli, parrocchie, ristoranti e residenti che da anni si impegnano per salvaguardare l’identità e promuovere il rilancio dello storico Mercato dell’Albergheria. Questa edizione ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Federico Secondo e il patrocinio del Comune di Palermo assessorato alla Cultura. A Santa Rosalia, che viene invocata graficamente da Manuela Di Pisa, attraverso una giovane trapezista che sparge petali di rosa sull’Albergheria, si chiede di salvare l’identità e la storicità di questi luoghi.

«Quest’anno, che coincide con il 400esimo anno del Festino di Palermo, rivolgiamo una preghiera simbolica a Santa Rosalia - dice Marco Sorrentino, presidente dell’associazione Ballarò Buskers - figura tra le più rappresentative della storia popolare della città, in primis di liberarci dalla burocrazia, che blocca l’apertura del mercato coperto in piazza Carmine, e rallenta il processo di regolarizzazione del mercato dell’usato Sbaratto; e di liberarci dal turismo di massa, selvaggio e irresponsabile, che espelle gli abitanti dai quartieri, dai luoghi dove sono cresciuti, e dà spazio alla speculazione sulle case. La città è di tutti e tutte, deve essere un luogo accogliente prima per la comunità che la abita, dove poter incontrarsi e ragionare insieme su come fare bellezza e come migliorare lo status quo in cui vive».