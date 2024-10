Palermo, Casisa solo in teatro: «Spaiato sulla scena ma lei è lì... in regia»

I due comici sono riusciti a trasferire sul palco un pezzettino di vita, e lo hanno fatto alla loro maniera, una partita di tennis di battute e una formula nuova, «ti racconto tutto perché così non ti immagini nulla». Detto fatto, dopo la bomba di sei mesi fa, quando Annandrea Vitrano e Claudio Casisa hanno comunicato ai follower che la loro coppia, dopo dieci anni, era scoppiata ma che avrebbero continuato a lavorare insieme, adesso arriva anche il debutto di Casisa in solitaria.

Il problema serio è che potrebbe essere protestato. Come attore. Annandrea dietro le quinte e Claudio sul palco: mai successo, finora i due Soldi Spicci avevano interpretato ogni spettacolo insieme, a parte una «digressione» registica di Annandrea lo scorso anno. Ma stasera alle 21.15 all’Agricantus di Palermo (dove resterà per dieci repliche fino al 29 ottobre), Claudio Casisa salirà sul palco da solo. E avvierà una discussione con Wilson, un suo calzino che, come lui, risulta ormai … «Spaiato».

«Sono single e lo dico a tutti – ride lui -. Annandrea però fa la regia, quindi è uno spettacolo anche suo. Anzi devo stare molto attento a quello che dico …».

C’è da prendere confidenza con un palcoscenico diverso?

«Anche a lui manca una presenza femminile, ma stiamo “prendendo confidenza”. Io non parlerò di una fantasma ma di una donna che tutti conoscono e che il nostro pubblico ama moltissimo. Insomma, tutti i comici parlano delle proprie mogli e le massacrano, io invece non posso farlo perché lei è lì. Rischio di essere sostituito in corsa con Roberto Lipari…».

Lo stile resta quello dei Soldi Spicci che finora hanno continuato a raccontare sui social il loro nuovo status di single. Tanto che sono in pochi a credere che vi siete lasciati sul serio...

«Nessuno ci crede perché la gente è disabituata alla verità. Ma la realtà è che è mancato il gossip, allora sarebbe diventato reale. Il fatto che continuiamo a stare a stretto contatto, non è compreso: perché si vedono, perché lavorano ancora insieme?».

E sul palcoscenico?

«Abbiamo cercato di non tradire lo stile, tra inserti teatrali e di stand up comedy che poi è il mondo da cui veniamo sia io che Annandrea. E comunque sì, ci siamo lasciati sul serio e io lo racconto a Wilson, il mio amico da Cast Away, un calzino che ha avuto la mia stessa sorte, si è trovato spaiato. Ho bisogno di un amico e non è detto, quando ci si lascia dopo dieci anni, che ne trovi uno che ti comprenda. Sono single in un mondo nuovo, provo Tinder, esco, provo di tutto… scopro che la sessualità ha presso il sopravvento sull’amore. Alla fine con Wilson ci sarà un finale poetico, uno dei due potrebbe ritrovare la propria compagna».

E Claudio Casisa in che fase è?

«Sto passando al secondo step, l’adattamento. Ma quello che ci piace comunicare, è che una storia può finire bene. Non solo da Soldi Spicci ma anche da Anna e Claudio. Sentiamo di fidanzati che uccidono perché sono stati lasciati. E invece no, l’amore è un percorso che ha un inizio e una fine, nessuno ha colpa. È un messaggio bello il nostro, e lo lanciamo alle coppie: la vita è fatta per cambiare».

Cosa faranno a breve i Soldi Spicci?

«Stiamo scrivendo insieme il terzo film. Poi io porterò in giro questo “Spaiato” e Anna riprenderà il suo sulle donne già a novembre».