Il bianco e nero di Sellerio in una mostra a cielo aperto: a Palermo l'omaggio al grande fotografo nel centenario della nascita

La protagonista è Palermo: un bianco e nero vivido e vivente, con cui Enzo Sellerio nel suo racconto fotografico ha espresso un amore sconfinato per la sua città, ritratta dagli anni del dopoguerra al boom economico mentre si trasformava, lasciandosi dietro pezzi di storia e di memoria.

Nell’anno che celebra il centenario della sua nascita, tra le tante iniziative organizzate dalla casa editrice e dall’Archivio Sellerio, è nato un progetto che percorre la città e che restituisce ogni scatto al luogo in cui è nato. Una mostra a cielo aperto che attraversa Palermo in 20 grandi fotografie tra le più iconiche, installate nei luoghi in cui sono state effettivamente scattate, e che saranno scoperte durante passeggiate «narrative», dalla Cattedrale verso il Palazzo di Giustizia, Porta Carini, il Capo, Sant’Agostino, la Chiesa di Santa Ninfa per proseguire su via Maqueda verso piazza Pretoria, via Roma e piazza Marina, il mare, Sant’Erasmo e di nuovo nel cuore della città fino alla Stazione Centrale.