Il palermitano Danilo Martines alla conquista dell'Europa: parte dall'Albania il nuovo progetto

Un artista palermitano farà parte della squadra di Doc Events, chiamata a portare in giro per l’Europa, con il supporto di Doc Travel, un format di edm (electronic dance music) tutto di produzione italiana. Lui è Danilo Martines, è un vocal performer, ovvero fa parte di quella schiera di protagonisti della notte che affiancano il dj e sono decisivi nel mantenere l’elettricità in pista.

La prima tappa è in Albania. Danilo Martines si esibirà al Puls di Tirana il prossimo 19 ottobre, il sabato di apertura del Winter Tour. «Sono entusiasta di questo progetto - commenta Martines, 33 anni, da 13 in consolle dopo una prima esperienza da presentatore di serate di moda - perché dà agli artisti italiani una giusta dimensione continentale». Quella che Danilo Martines ha raggiunto dopo anni di intensa attività. «È cominciato tutto quando avevo 18 anni con la frequentazione di una scuola di recitazione».

Quell’attestato diventa un trampolino di lancio. Dopo un tirocinio in radio e la conduzione delle tappe siciliane di Miss Mondo, arriva un passaggio in tv, come concorrente del programma «Take me out» su Real Time. Poi la decisione di provare come vocalist nelle discoteche. «Inizialmente non fu facile - ricorda l’artista -, ma pian piano sono arrivate le prime serate importanti». Come la presentazione di Gabry Ponte, il tour di M2O, l’apertura del Festival Musica e Legalità a Selinunte, One Night in Formentera all’Hollywood di Milano. E successivamente la consolle condivisa con mostri sacri come Carl Cox, Federico Scavo, Daddy’s Groove, Ananè Vega, Samuele Sartini. O l’apertura dei concerti di rapper e cantanti affermati come Capo Plaza, Baby K, Tony Effe, MamboLosco, Shiva, Andrea Damante, El Matador, Le-One, Samuraj Jay. «Da ciascuno di loro – spiega il vocalist palermitano - ho imparato qualcosa». Danilo Martines ha anche partecipato a show al fianco di volti noti della tv, come Nina Moric, Mercedes Henger, Ale Basciano e le Donatella. Dall’Albania parte un nuovo percorso.